Fransa'da Belediye Başkanının Evine Saldırı: OHAL İlan Edilsin

Paris'in banliyölerinden biri olan L'Hay-les-Roses'un Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evine yapılan saldırı sonrasında OHAL ilan edilmesi istendi. Jeanbrun'un eşi ve bir çocuğu yaralandı. İçişleri Bakanı cinayet teşebbüsünden soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa'da devam eden protestolar sırasında kimliği bilinmeyen bir grup kişi, Paris'e yakın banliyö olan L'Hay-les-Roses'un Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evinin bahçe kapısından bir araçla zorla girmiş, araç ateşe verilmiş ve Jeanbrun'un eşi, iki çocuğu alarak evden kaçmaya çalıştığı sırada yaralanmıştı. Olay sırasında ofisinde olan Belediye Başkanı Jeanbrun dün gece bir televizyon kanalına bağlanarak durumun ciddiyetine dikkat çekip arabanın, evi ateşe vermek ve karısıyla üst katta uyuyan iki küçük çocuğunu öldürmek amacıyla yakıldığını ifade etti. Jeanbrun, OHAL ilan edilmesini istedi.