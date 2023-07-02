Fransa'da Belediye Başkanının Evine Saldırı: OHAL İlan Edilsin
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Paris'in banliyölerinden biri olan L'Hay-les-Roses'un Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evine yapılan saldırı sonrasında OHAL ilan edilmesi istendi. Jeanbrun'un eşi ve bir çocuğu yaralandı. İçişleri Bakanı cinayet teşebbüsünden soruşturma açıldığını duyurdu.
Fransa'da devam eden protestolar sırasında kimliği bilinmeyen bir grup kişi, Paris'e yakın banliyö olan L'Hay-les-Roses'un Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evinin bahçe kapısından bir araçla zorla girmiş, araç ateşe verilmiş ve Jeanbrun'un eşi, iki çocuğu alarak evden kaçmaya çalıştığı sırada yaralanmıştı. Olay sırasında ofisinde olan Belediye Başkanı Jeanbrun dün gece bir televizyon kanalına bağlanarak durumun ciddiyetine dikkat çekip arabanın, evi ateşe vermek ve karısıyla üst katta uyuyan iki küçük çocuğunu öldürmek amacıyla yakıldığını ifade etti. Jeanbrun, OHAL ilan edilmesini istedi.L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, bugün yazılı bir açıklama yaparak saldırganlardan kaçmaya çalışırken eşinin ve bir çocuğunun yaralandığını belirtip "Dün gece dehşet ve rezillikte bir dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem bir suikast girişiminin kurbanı oldu" dedi.CİNAYET TEŞEBBÜSÜNDEN SORUŞTURMA AÇILDI İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Jeanbrun'ün evine ve ailesine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak cinayet teşebbüsünden soruşturma açıldığını ve tüm güvenlik kaynaklarının saldırganların bulunması için seferber edildiğini duyurdu.Öte yandan İçişleri Bakanlığı bugün bir duyuru yaparak polisin belirli bölgelerde internete kısıtlama getireceği haberlerinin doğruyu yansıtmadığını vurgulayıp bu konuda alınmış bir karar olmadığını belirtti. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bu akşam Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile toplantı yapacağı açıklandı.