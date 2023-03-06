Fransa'da bebekler için üretilen, süpermarket zincirine ait organik püreler geri çağrıldı Güncel Haberler Fransa'da süpermarket zincirine ait organik meyve püreleri, patulin bulunabileceği gerekçesiyle geri çağrıldı. Fransa'da süpermarket zincirine ait organik meyve püreleri, patulin bulunabileceği gerekçesiyle geri çağrıldı. Hükümete ait tüketici bilgilendirme platformu Rappel Conso'nun internet sitesinde yapılan duyuruda, U süpermarketler zinciri bünyesinde üretilen şekersiz bebek pürelerinin bir tür küf mantarı patulin ile kontamine olma riski taşıdığı belirtildi. Sağlık riski gerekçesiyle bu ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulunulan duyuruda, söz konusu pürelerin ülke genelinde geri çağrıldığı ifade edildi. Öte yandan sorumlu şirket, satın alan müşterilerin bu ürünleri 16 Mart'a kadar teslim etmeleri durumunda para iadesi alacaklarını açıkladı. Fransa Ulusal Sağlık Güvenlik Ajansına göre, patulin kontamineli ürünler tüketildiği takdirde kilo kaybına, bağırsak ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor. Kaynak: AA / Güncel Fransa Güncel Haberler

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