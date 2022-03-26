Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu

AA - Alaattin Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri olan Orpea grubuna bağlı yaşlı bakımevlerinde kalanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin artan şikayetler ve sunulan raporlar üzerine suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri olan Orpea grubuna bağlı yaşlı bakımevlerinde kalanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin artan şikayetler ve sunulan raporlar üzerine suç duyurusunda bulundu.

Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon, gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerinde yaşanan olumsuzlukları konu edinen araştırma kitabının akabinde sunulan raporda bakımevlerinde "ciddi işlevsizlikler" olduğunun görüldüğünü belirtti.

Devletin Orpea grubu hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğunu aktaran Bourguignon, ayrıca kuruluşa ödenen kamu bağışlarının amacı dışında kullanılmasının tespit edilmesi nedeniyle iadesinin talep edildiğini bildirdi.

Söz konusu Bakanlık da Maliye Genel Müfettişliği (IGF) ve Sosyal İşler Genel Müfettişliğinin (IGAS) hükümete sunduğu soruşturma raporunda, bakımevlerinde kalanlara yönelik kötü uygulamaları doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Öte yandan raporun "iş gizliliği" kapsamında sayıldığı için kamuoyuyla paylaşılmayacağı kaydedildi.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Araştırma, Fransa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title