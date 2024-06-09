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Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

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Fransa'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabiliyor. Oy verme işlemi bazı bölgelerde yerel saatle 18.00'de, Paris, Marsilya ve Lyon gibi bazı büyük kentlerde ise 19.00 veya 20.00'de sona erecek.

Fransa'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına giden seçmenler, AP'de 5 yıl boyunca görev yapacak 81 Fransız milletvekilini belirleyecek.

Oy verme işlemi bazı bölgelerde yerel saatle 18.00'de, Paris, Marsilya ve Lyon gibi bazı büyük kentlerde ise 19.00 veya 20.00'de sona erecek.

Ülkede 18 yaşını dolduran ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olanlar, seçimde yarışan 38 partiden biri için oy kullanacak.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans, Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR), çevreci Yeşiller (EELV), Fransa Komünist Partisi (PCF), aşırı sağcı Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi, seçimde yarışan partilerden birkaçı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ülkedeki genel fiyat artışına etkileri, düzensiz göçmenler ve Fransa'da yaşayan yabancılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, seçim kampanyasında gündem maddelerinin başında geliyor.

Kampanya sürecinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal'ın liste başını çektiği Yeniden Fetih, göçle mücadeleyi öne çıkarırken AP Milletvekili Manon Aubry'nin temsil ettiği LFI Partisi ise Filistin'i kilit mesele haline getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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