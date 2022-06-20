Fransa'da askeri alanda çıkan yangın 3 gündür kontrol altına alınamadı

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesindeki, Avrupa'nın en büyük askeri eğitim alanlarından birinde 3 gün önce başlayan yangının hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Le Figaro'nun haberine göre, cumartesi sabah saatlerinde 35 bin hektarlık Canjuers askeri eğitim alanında yapılan top ateşi yangına neden oldu.

Güvenlik gerekçesiyle yangın söndürme ekiplerinin geç müdahale ettiği alevler, ilk aşamada 700 hektarlık yeşil alanı kül etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aynı günün akşamı kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle pazar öğleden sonra yeniden yayılmaya başladı.

Yeniden yayılan alevler, 7 yangın söndürme uçağı, itfaiye araçları ve yüzlerce itfaiyecinin çabalarına rağmen yüzlerce hektarlık alanı daha yaktı.

Askeri kampta başlayan yangının yerleşim yerlerine çok yaklaştığı belirtiliyor.

Diğer yandan bölgede mühimmat depolarının da yer aldığı ifade ediliyor.

Fransa birkaç gündür etkili olmaya başlayan ve bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar nedeniyle 10'dan fazla bölgede kırmızı alarm verilmişti.