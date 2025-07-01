Fransa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 1350 Okul Kapandı

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Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1350 okul, bir günlüğüne tamamen veya kısmen kapatıldı. Paris ve çevresinde kırmızı alarm verilerek, ozon kirliliği sorunları nedeniyle trafikte düzenlemelere gidildi.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1350 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm, 68 vilayette ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Ülkede gün içinde hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 41 derece olması bekleniyor.

Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1350 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı. Dün de aynı gerekçeyle 750 okulda eğitime ara verilmişti.

Bu arada, sıcak havaların etkisiyle Paris ve çevresinde artan ozon kirliliği, yerel makamları harekete geçirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Paris ve çevresindeki bazı vilayetlerde yalnızca çevreyi en az kirleten belirli araçların trafiğe çıkmasına izin verileceğini, diğer tüm araçların ise trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Söz konusu karardan kamu yararına çalışan araçlar muaf tutulurken, ilgili bölgelerde trafikteki hız limitleri de düşürüldü.

Fransa'da sıcak hava nedeniyle Tarn-et-Garonne vilayetindeki Golfech Nükleer Santralinin bir reaktörünün faaliyetleri 29 Haziran'dan itibaren durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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