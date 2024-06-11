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Fransa'da aşırı sağcı partiler erken seçime birlikte katılmayacak

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Fransa'da aşırı sağcı partiler Ulusal Birlik (RN) ve Yeniden Fetih'in, erken genel seçime birlikte katılmayacağı bildirildi. Yeniden Fetih'in liste başı olan Marion Marechal, partilerinin RN ile beraber seçime katılmayacaklarını duyurdu. Marechal, Macron iktidarının sağcılar ve vatanseverlerden oluşan bir koalisyon kurmaya çalıştığını belirtti.

Fransa'da aşırı sağcı partiler Ulusal Birlik (RN) ve Yeniden Fetih'in, erken genel seçime birlikte katılmayacağı bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeniden Fetih'in liste başı olan Marion Marechal, X hesabından paylaştığı açıklamada, partilerinin RN ile beraber seçime katılmayacağını duyurdu.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni de olan Marechal, 9 Haziran'daki AP seçimleri sonuçlarının Fransa'da büyük bir "umut" doğurduğunu belirtti.

Marechal, 2 gündür Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarının, sol ve aşırı sola karşı "sağcılardan ve vatanseverlerden" oluşan bir koalisyon kurmaya çalıştığını, bu gerekçeyle dün Le Pen ve RN Başkanı Jordan Bardella ile görüştüğünü aktardı.

Genel seçim için Yeniden Fetih ile RN partisi arasında bir anlaşmaya varılmak üzere olunduğuna dikkati çeken Marechal, "Jordan Bardella, öğleden sonra tutumlarının değiştiği ve prensip olarak dahi RN'nin bir anlaşmayı kabul etmediği konusunda beni bilgilendirdi." dedi.

Marechal, müzakere girişimlerine rağmen Bardella'nın aşırı sağcı Yeniden Fetih Başkanı Eric Zemmour'la herhangi bir bağlantı kurmak istemediğini öne sürdüğünü kaydetti.

Bardella'nın kararını "ani ve çelişkili" bulan Marechal, "Bu tabii ki Fransa için büyük bir hayal kırıklığı." ifadesine yer verdi.

Marechal, Bardella'nın bu kararının, Macron veya solun zaferine neden olmaması temennisinde bulundu.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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