Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına "utanç kaynağısın" diye tepki gösterildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına "utanç kaynağısın" diye tepki gösterildi

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına 'utanç kaynağısın' diye tepki gösterildi

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye tepki gösterdi.

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye tepki gösterdi.

Zemmour, oyunu kullanmak için başkent Paris'in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi. Aşırı sağcı aday oyunu kullanmak için salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye bağırdı. Zemmour'un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de tahrip edildi.

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve "Fransız değerlerini" benimsemelerini istiyor.

AA / Esra Taşkın - Güncel

cumhurbaşkanı, Fransa, Seçmen, Paris, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title