Fransa'da Aşırı Sağa Karşı Gösteri Düzenlendi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerin ikinci turuna günler kala aşırı sağa karşı gösteri düzenlendi.

Farklı işçi sendikaları ve derneklerin çağrısıyla aşırı sağ karşıtları Paris'teki Republique Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, genel seçimlerin ilk turunda sandıktan birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine karşı sloganlar attı.

Eylemciler ayrıca Fransa ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Hepimiz ırkçılığa, Yahudi ve Müslüman karşıtlığına karşıyız" yazılı büyük bir döviz taşıdı. Meydanda farklı sanatçılar konserler verdi.

Blanche isimli 24 yaşındaki gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin ilk turunda RN partisinin sandıktan birinci çıkmasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti. RN'den yana oy kullananlara karşı öfkelendiğini söyleyen Blanche, bu seçmenlerin aşırı sağcı partinin kendilerini yoksulluktan çıkaracağına inandığını belirtti. Blanche, "RN'nin programına iki dakika baktığımızda bunun söz konusu olmadığını görüyoruz." dedi.

Seçimin kendilerini ilgilendirmediğini düşünerek sandığa gitmeyen seçmene karşı da öfkelendiğini dile getiren Blanche, "Bugün aşırıların yükselişinde hepimizin bir sorumluluğu var. İnsanların uyanmasını isterim." diye konuştu.

Fransız eğitimci Mae ise ilk turun sonuçlarını öğrenince önce cesaretinin kırıldığını ifade etti.

Mae, henüz hiçbir şeyin kaybedilmediğini belirterek, "Çok endişeliyim. Ulusal Birlik'e karşı cephe almak için çok geç olmadığını düşünüyorum. İktidar çoğunluğunun burada çok büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vatandaşları seçimin ikinci turunun düzenleneceği 7 Temmuz'da aşırı sağa karşı oy vermeye çağıran Mae, aşırı sağın ülkenin başına geçmesiyle sosyal politikaların sona ereceği, ayrımcılığın ve sokaklarda şiddettin artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mae, olası bir RN hükümetinin yalnızca zenginlerin yararına olacağını, toplumun geri kalan kısmının ise aşırı sağcı partiye katlanmak zorunda kalacağını savundu.

Lübnan asıllı 28 yaşındaki Fransız Khaled de erken seçim kararının herkes için sürpriz olduğunu söyledi.

Khaled, "Genel seçimleri düzenlemek için en doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın kararını anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'da aşırı sağın yükselişini bir Müslüman olarak endişe verici bulduğunu dile getiren ve aşırı sağın yükselişiyle ırkçı söylemin de arttığına dikkati çeken Khaled, "Bu durum Fransa'da bugün gerçekten korkutuyor." dedi.

Khaled, Fransa bayrağının "faşistlere ait olmadığını" göstermek için gösteriye bu bayrakla katıldığını anlattı.

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31,4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.