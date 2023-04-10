Fransa'da Alpler'de Çığ: 6 Ölü

Fransa'nın güneydoğusundaki Alpler'de Mont-Blanc bölgesinde çığ düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. 1 kişinin cesedine daha ulaşıldı. 8 dağcı yara almadan kurtuldu.

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de çığ düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.

Haute-Savoie Valisi Yves Le Breton, bu sabah yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard da RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.

Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı yara almadan olayı atlattı.

Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.