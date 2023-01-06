Fransa'da aktivistler, hükümete tepki için Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı duvarını boyadı

Fransa'da iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğini protesto etmek amacıyla Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının dış cephesini spreyle turuncuya boyadı.

Derniere Renovation isimli iklim topluluğundan 3 aktivist, spreylerle Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı binasının dış cephesinin duvarına turuncu boya püskürttü.

Hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştiren topluluğun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sadece isminde 'ekolojik' olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz büyük bir kurtarma planı başlatmak için gerekli kaynaklara ve bilgiye sahip. Bunu yapmamasının nedeni hükümetin hayatta kalmamızdan başka öncelikleri olması." ifadesine yer verildi.

Topluluğun, aynı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, polislerin aktivistlere müdahale ettiği görülüyor.

Görüntülerde, ayrıca bir aktivistin "Bu duvarlar arkasında bizi mahkum edenler saklanıyor." dediği duyuluyor.

Derniere Renovation eylemcileri, son 3 günde ülkedeki 3 farklı bakanlığı hedef aldı.