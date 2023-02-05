Fransa'da "7 Şubat'ta Orly Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 20'sinin iptal edilmesi" çağrısı Güncel Haberler Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörlerinin 7 Şubat'ta düzenleyeceği grev nedeniyle Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 20'sinin iptal edilmesi çağrısı yapıldı. Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörlerinin 7 Şubat'ta düzenleyeceği grev nedeniyle Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 20'sinin iptal edilmesi çağrısı yapıldı. Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği emeklilik reformuna karşı 7 Şubat Salı günü ülke genelinde gösteri ve grevler düzenlenecek. Fransız basınındaki habere göre, emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörleri salı günü greve gidecek. Bu kapsamda Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolları şirketlerinin Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki uçuş programlarının yüzde 20'sinin iptal edilmesini istedi. Emeklilik reformu Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti. Kaynak: AA / Güncel Orly Havalimanı Fransa Paris Güncel Haberler

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