Fransa'da 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı

Fransa'da dün 500 fırıncı yüksek enerji fiyatlarına tepki göstermek amaçlı bir günlüğüne kepenklerini kapattı.

Yerel basındaki habere göre, ülkede başta elektrik olmak üzere enerji fiyatlarının yükselişine tepki göstermek amaçlı 500 fırıncı dün bir günlüğüne kepenk kapattı.

Elektrik faturalarının katlanarak artması ile karşı karşıya kalan fırıncılardan bazıları çareyi Fransızların geleneksel ekmeği baget gibi ürünlerin fiyatını artırmakta buluyor.

Ülkede yükselen enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla belirli kriterleri karşılayan şirketler için yardımlar bulunurken, kriterlere uygun olmadıkları için fırıncıların büyük bir kısmı bu yardımlara erişemiyor veya yardımlar yetersiz kalıyor.