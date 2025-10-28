Fransa'da 42 Kiliseden Hırsızlık Yapan Üç Kişiye Ertelenmiş Hapis Cezası

Fransa'da mahkeme, ülkede 42 kilisede hırsızlık yapan 3 kişiyi ertelenmiş hapis cezasına mahkum etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, mayıs ile eylül ayları arasında Fransa'nın Landes vilayeti, Bearn ve Pays basque bölgelerinde 42 kilisede soygun yapıldı.

Soygun sırasında çalınan, dini törenlerde kullanılan eşyalar bir kuyumcuya satıldı.

Soygunlarla ilgili dün Dax Mahkemesi karşısına çıkan yirmili yaşlardaki 3 kişi, hırsızlık nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Bu kişilerden ikisi 2 yılı ertelenmiş toplam 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, kiliselerin kapısında bekleyerek nöbet tutan üçüncü kişi hakkında ise 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.

Kuyumcunun sahibi de 2 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 5 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, faillerin Bayonne Piskoposluğuna manevi tazminat olarak 3 bin avro para cezası ödemesine de karar verdi.

Soygunlar sırasında çalınan ve Bayonne Piskoposluğuna ait yaklaşık 30 eser iade edildi.

Ancak, Aire-et-Dax Piskoposluğuna ait eserler, satıldığı, eritildiği veya atıldığı için iade edilemedi.

Soygunlarla ilgili söz konusu 3 kişi, eylülde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Mahkeme kararının ardından dün serbest bırakılan 3 kişi, hapis cezalarının uygulanma koşullarının belirlenmesi için tekrar hakim karşısına çıkacak.

2 yılı ertelenmiş toplam 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen 2 kişinin de, aldıkları cezanın 1 yılını elektronik kelepçeyle evde geçirmeleri öngörülüyor.