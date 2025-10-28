Haberler

Fransa'da 42 Kiliseden Hırsızlık Yapan Üç Kişiye Ertelenmiş Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Landes vilayetinde 42 kilisede hırsızlık yapan üç kişi, mahkeme tarafından ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Hırsızlık sırasında çalınan dini eşyaların kuyumcuya satıldığı belirtiliyor.

Fransa'da mahkeme, ülkede 42 kilisede hırsızlık yapan 3 kişiyi ertelenmiş hapis cezasına mahkum etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, mayıs ile eylül ayları arasında Fransa'nın Landes vilayeti, Bearn ve Pays basque bölgelerinde 42 kilisede soygun yapıldı.

Soygun sırasında çalınan, dini törenlerde kullanılan eşyalar bir kuyumcuya satıldı.

Soygunlarla ilgili dün Dax Mahkemesi karşısına çıkan yirmili yaşlardaki 3 kişi, hırsızlık nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Bu kişilerden ikisi 2 yılı ertelenmiş toplam 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, kiliselerin kapısında bekleyerek nöbet tutan üçüncü kişi hakkında ise 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.

Kuyumcunun sahibi de 2 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 5 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, faillerin Bayonne Piskoposluğuna manevi tazminat olarak 3 bin avro para cezası ödemesine de karar verdi.

Soygunlar sırasında çalınan ve Bayonne Piskoposluğuna ait yaklaşık 30 eser iade edildi.

Ancak, Aire-et-Dax Piskoposluğuna ait eserler, satıldığı, eritildiği veya atıldığı için iade edilemedi.

Soygunlarla ilgili söz konusu 3 kişi, eylülde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Mahkeme kararının ardından dün serbest bırakılan 3 kişi, hapis cezalarının uygulanma koşullarının belirlenmesi için tekrar hakim karşısına çıkacak.

2 yılı ertelenmiş toplam 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen 2 kişinin de, aldıkları cezanın 1 yılını elektronik kelepçeyle evde geçirmeleri öngörülüyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.