Fransa'da 41 yıl tutuklu kalan Lübnanlı aktivist, tahliyesinin ardından ülkesine döndü

İsrailli ve ABD'li iki diplomata suikast düzenleme ve silah bulundurma suçlamalarıyla Fransa'da 41 yıl tutuklu kalan Lübnanlı aktivist George Abdullah, tahliyesinin ardından ülkesine döndü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, 74 yaşındaki Filistin destekçisi aktivist Abdullah, Air France'a ait bir uçakla başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi.

Onlarca Lübnanlı, Abdullah'ı karşılamak için havalimanında toplandı.

Abdullah, havalimanındaki şeref salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Direniş şehitleri önünde daima eğiliyoruz; onlar, her türlü özgürlük düşüncesinin temel dayanağıdır." dedi.

Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri Hanna Garib ise Abdullah'ı karşılama alanında yaptığı konuşmasında bugünü "ulusal bir gün" olarak nitelendirdi.

Garib, Abdullah'ın "mezhepler üstü ulusal ve enternasyonal bir direnişçi olduğunu ve her türlü bölme ve parçalama projesine karşı mezhepler üstü direnişin merkezinde yer aldığını" vurguladı.

Abdullah, 1982'de Paris'te İsrailli diplomat Yacov Barsimantov ile ABD askeri ataşesi Charles Robert Ray'in suikastına ilişkin davanın yanı sıra sahtecilik ve silah bulundurma suçlamalarıyla Fransız yetkililer tarafından 1984 yılında tutuklanmıştı. Abdullah, 1987 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi 17 Temmuz'da, Abdullah'ın serbest bırakılmasına karar vermişti. Lübnanlı aktivistin ailesi, bu adımı Fransız yargısının beklenmedik bir zaferi ve Paris'e yönelik ABD ve İsrail baskılarına karşı "açık bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.