Fransa'da 3 kentte daha Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Fransa'da 3 kentte daha Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Fransa'da 3 kentte daha Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Fransa'da Türk seçmenle Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Seçmenler, ilk defa bu seçimlerde söz konusu 3 kentte de oy verebiliyor.

Vatandaşlar, Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre'de 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Öte yandan Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü oy sandığa gitmişti.