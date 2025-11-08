Haberler

Fransa'da 2026 Sağlık Sigortası Bütçesi Projesi İlk Kısım Onaylandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız Ulusal Meclisi, 2026 sağlık sigortası bütçesi projesinin gelirlere ilişkin ilk kısmını oylayarak kabul etti. 176 'evet' oyuyla geçerken, projenin üst kanada gönderilmesi bekleniyor. Paris’te yapılan protestolar ise kemer sıkma önlemlerine karşı yükseliyor.

Fransız Parlamentosu'nun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te, 2026 sağlık sigortası bütçesi projesinin ilk kısmı kabul edildi.

Fransa'da Ulusal Meclis'te 2026 yılı için sağlık sigortası bütçesi projesinin gelirlere ilişkin ilk kısmı görüşüldü.

Projenin ilk kısmı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 161 "hayır" oyuna karşı 176 "evet" oyuyla kabul edildi.

Bu oylamayla beraber 2026 sağlık sigortası bütçesi projesinin ilk kısmı, parlamentonun üst kanadı olan Senato'ya gönderildi.

Fransız sendikaların çağrısıyla emekli vatandaşlar, Paris dahil onlarca kentte 6 Kasım'da 2026 bütçesi ve 2026 sağlık sigortası bütçesi projelerindeki kemer sıkma önlemlerine karşı sokağa inmişti.

Göstericiler, emeklilik maaşlarının artırılmasını, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasını ve daha adil bir vergilendirme sistemine geçilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik

Resmen açıklandı! 3 futbolcu Kocaelispor maçında yok
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı

Kanserle mücadele eden güzel oyuncu saçlarını kazıttı
Abdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım

Gül'ün İngilizce paylaşımı dikkat çekici: Büyük ayıp olur
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.