Fransa'da Ulusal Meclis, 2026 sağlık sigortası bütçesini kabul etti

Güncelleme:
Fransa'da, 2026 sağlık sigortası bütçesi teklifi Ulusal Meclis'te 13 oy farkla kabul edildi. Hükümet ve muhalefet arasındaki anlaşmazlıklar sürerken, oylamada 247 evet, 234 hayır oyu kullanıldı. Bütçenin nihai onayı için şimdi Senato'da görüşmeler devam edecek.

Fransa'da yaklaşık 2 yıldır bütçe görüşmeleri konusunda iktidar ve muhalefet arasında yaşanan anlaşmazlık ülkede hükümet istikrarsızlığına neden oluyor.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümetinin akıbeti için önemli olan 2026 sağlık sigortası bütçesi görüşmelerinde yeni gelişme yaşandı.

Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 2026 sağlık sigortası bütçesi teklifi 234 "hayır" oyuna karşın 247 "evet" oyuyla kabul edildi. Oylamada, 93 milletvekili çekimser kaldı.

Meclis'ten 13 oy farkla geçen sağlık sigortası bütçesi teklifinin görüşmeleri, Parlamento'nun üst kanadı Senato'da devam edecek.

Sağlık sigortası bütçesinin Parlamento'dan nihai olarak geçmesi için, hem Meclis hem de Senato tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Lecornu oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, muhalif parlamenterlerden uzlaşı yolunu seçenlere teşekkür etti.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi Başkanı Bruno Retailleau, basına yaptığı açıklamada, söz konusu sağlık sigortası bütçesinin Fransa'nın duvara toslamasına neden olacağına savundu.

Retailleau, öte yandan bu bütçenin hükümetin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un biraz daha dayanmasını sağlayacağına değindi.

Bütçe görüşmeleri, ülkede 2024'te yapılan erken genel seçimlere ittifak halinde katılan sol partiler arasındaki görüş farklarını ortaya koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Meclis'teki oylamayla Sosyalist Parti'nin (PS) ittifak değiştirdiğini tescillediğini söyledi.

Panot, sağlık sigortası bütçesine destek veren PS'nin, "hükümeti destekleyenler cephesine geçmeye karar verdiğini" ileri sürdü.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, söz konusu oylamayı "Parlamento'nun galibiyeti" olarak nitelendirerek, "Fransızlara faydalı olmaya çalıştık ve kimseye ihanet etmediğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
