Fransa'da 2022'de sınır dışı edilen Rus ajanların 'kaynakla etkileşimdeyken' suçüstü yakalandığı ortaya çıktı

LE Fransa'da Rus istihbaratının gizli operasyon düzenlediğinin tespit edilmesinin ardından Nisan 2022'de "istenmeyen kişi" ilan edilen 6 Rus ajanının, ülke topraklarında bir "kaynakla etkileşim" halindeyken suçüstü yakalandığı tespit edildi.

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) Direktörü Nicolas Lerner'in şubatta ülkedeki siyasi partileri, liderleri ve kanaat önderlerini etkilemeye yönelik yabancı istihbarat servislerinin girişimlerini araştıran kapalı parlamento soruşturmasında yaptığı konuşma, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclisin internet sitesinde yeni yayınladı.

Lerner, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Fransa tarafından çökertilen Rus casus şebekesi hakkında yeni ayrıntılar verdi.

Söz konusu şebekenin 6 ajanının "ülke topraklarında bir kaynakla etkileşim halindeyken yakalandıklarını" ve sınır dışı edildiklerini aktaran Lerner, operasyonu "DGSI tarafından son yıllarda gerçekleştirilen en önemli karşı istihbarat operasyonlarından biri" olarak nitelendirdi.

Lerner, Rusya'nın "diplomat" adı altında istihbarat görevlilerini kullanıp, uzun süredir Fransa'daki en büyük casusluk operasyonunu yürüttüğünü söyleyerek Çin'in de "diplomatik kılıf altında Rusya'nınkinden çok daha az gelişmiş ağı" olduğunu kaydetti.

Ajanlar, Nisan 2022'de "istenmeyen kişi" ilan edilmişti

Rus istihbaratının, Fransa'da gizli operasyon düzenlediğinin tespitinin ardından Nisan 2022'de diplomatik koruma altında ve faaliyetleri Fransa'nın çıkarlarına aykırı olduğu belirtilen 6 Rus ajanı, "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

O dönemde Rusya'nın "gizli operasyonunun" uzun süren bir DGSI soruşturmasıyla açığa çıkarıldığı açıklanmış olsa da ajanların faaliyetlerinde, Fransa'daki bir "kaynakla" iletişim halinde oldukları belirtilmemişti.

Fransa, Nisan 2022'de ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.