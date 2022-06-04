Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü

Fransa'daki genel seçimde yarışacak önceki Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Montargis kentinde 2 öğretmen tarafından köpüklü saldırının hedefi oldu.

Fransa'daki genel seçimde yarışacak önceki Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Montargis kentinde 2 öğretmen tarafından köpüklü saldırının hedefi oldu.

Basındaki haberlere göre, kent pazarı yakınlarında seçim kampanyası çalışmaları yürüten Blanquer'e, iki öğretmen köpük püskürterek argo ifadelerle tepki gösterdi.

Blanquer'in haklarında şikayetçi olduğu iki öğretmen olay yerinde gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, iki erkek Blanquer'e yaklaşıp beyaz köpük püskürtüyor.

Saldırganlardan birinin Blanquer'e hitaben "Başarısız eğitim" şeklinde sarf ettiği sözler işitiliyor.

Bir diğer görüntü de ise yüzü köpükle kaplanan Blanquer'in sinirli şekilde "Aşılmaması gereken çizgiler var ve bunu size öğreteceğim." ifadesini kullandığı duyuluyor.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title