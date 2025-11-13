Haberler

Fransa'da 13 Kasım Terör Saldırılarının Yıl Dönümünde Acı Hatıralar

Fransa'nın İçişleri Bakanı, 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarının yıl dönümünde ülkedeki terör tehdidinin hala yüksek olduğunu açıkladı. Paris Belediye Başkanı, saldırıların hedefi olan yerlere ziyarette bulunacaklarını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris ve yakın banliyösü Saint-Denis'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının yıl dönümünde hükümet, ülkedeki terör tehdidinin "hala çok yüksek" seviyede olduğunu açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, BFMTV'de katıldığı programda ülke genelinde bu yıl içinde 6 terör saldırısı yapıldığını söyledi.

Saldırılara ilişkin detay vermeyen Nunez, başkent Paris ve yakın banliyösü Saint-Denis'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından 10 yıl sonra ülkede tehdidin "hala çok yüksek" olduğunu belirtti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da RTL kanalında katıldığı programda, "13 Kasım hayatımızı değiştirdi." diye konuştu. Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 10 yıl önce saldırıların hedefi olan noktalara ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu.

Bu arada, Fransa İslam Konseyinden (CFCM) 2015 terör saldırılarının yıl dönümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada "13 Kasım 2015'te, ulusumuz tarifsiz bir vahşetin hedefi olmuş, yüreğimizin tam ortasından terör saldırılarıyla vurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "insanlık dışı suçların, faillerinin, suç ortaklarının ve (bunlara) ilham verenlerin hiç tereddüt edilmeden lanetlendiği" vurgulandı.

Başkent Paris ve Saint-Denis kentinde 13 Kasım 2015'te terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır 400'den fazla kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
