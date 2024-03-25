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Fransa'da 110 Yıllık Garson Yarışı Yeniden Düzenlendi

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Fransa'da 110 yıllık bir gelenek olan garson yarışı 13 yıl aranın ardından yeniden düzenlendi.

Başkent Paris'te, yarışmacılar boş kahve fincanı, bardak su ve kruvasanın bulunduğu tepsiyi yaklaşık 2 kilometre boyunca taşıyarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba gösterdi.

13 yılın ardından tekrar düzenlenen yarışı kadınlar kategorisinde 14 dakika 12 saniyeyle Van Wymeersch birinci bitirdi.

Wymeersch, yaptığı açıklamada, 18 yıldır garsonluk yaptığını belirterek, "Artık bu iş benim bir parçam." diye konuştu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kafelerin ve restoranların Paris'in ruhu olduğunu dile getirerek, "Kafeler, bizim tartışmaya, birbirimizi kucaklamaya ve sevmeye gittiğimiz yerler." ifadesini kullandı.

Yarışmayı kazananlara ödül olarak Paris'te 26 Temmuz'da yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış seremonisine bilet verildi.

The New York Times'ın haberinde, söz konusu yarışın finansman eksikliğinden dolayı 13 yıldır yapılamadığı belirtildi.

Haberde, yarışa garsonların yanı sıra kafelerde, restoranlarda ve otellerde görev yapan diğer hizmet sektörü çalışanlarının da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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