Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris'te görüştü - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris'te görüştü

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris'te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Yerel saat ile 19.00'da başlayan görüşmeye ilişkin Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası krizlerin ve ikili stratejik ortaklığın ve gıda güvenliği meselesinin görüşüldüğünü belirtti.

Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa ziyaretim kısa ama verimli geçti." ifadesini kullandı.

Fransa ve Hindistan arasında farklı alanlarda iş birlikleri bulunduğuna değinen Modi, Fransa'nın ülkesinin ana ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Öte yandan Modi, 2017 yılından bu yana Paris'e üç kez geldi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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