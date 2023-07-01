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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya...

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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