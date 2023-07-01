Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.