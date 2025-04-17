Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Görüşmek Üzere Zirve Düzenledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te ABD'li, Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle Rusya- Ukrayna Savaşı'nı görüştü.

Elysee Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye, Macron'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, görüşme nedeniyle söz konusu yetkililere teşekkür ederek, herkesin barışı arzuladığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın bu savaşa en hızlı şekilde son verme teklifini başından beri desteklediklerini kaydeden Macron, Avrupalıların, bu konuda ABD ile çalışmak istediğini gösterdiğini vurguladı.

Macron, "Bugün ateşkese, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için olumlu ve yapıcı bir görüşmeye başladık." ifadesini kullandı.

Görüşme öncesi ve sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda konuştuğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile ilgili görüşmelerin gelecek haftadan itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'da devam edeceğini bildirdi.