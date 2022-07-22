Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile Paris'te bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile Paris'te bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Sisi'nin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve bu savaşın ekonomi, enerji ve küresel gıda güvenliği alanlarındaki sonuçlarının üstesinden gelme yollarının ele alındığı belirtildi.

İki liderin, Orta Doğu'daki durumu, İran'ın nükleer programını ve terörle mücadeleyi görüştüğü aktarılan açıklamada, Libya'nın birlik ve bağımsızlığına destek üzerinde durulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır ve Fransa cumhurbaşkanlarının, iklim meselesi dahil ele alınan tüm konularda iş birliğini güçlendirme konusunda fikir birliğinde olduğu kaydedildi.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Fransa Mısır Paris Güncel Haberler

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