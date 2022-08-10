Haber : Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

 - Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dün telefonda görüşen ikilinin, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya destek vermek ve bu ülkenin askeri, insani ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklar arasında yüksek düzeyde koordinasyon sağlamaktaki kararlılıklarını yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede Macron ve Johnson'ın "Ukrayna-Rusya savaşının sebebiyet verdiği gıda krizini" ele aldıklarına değinildi.

Macron ve Johnson'ın, Avrupa'nın Ukrayna tahıllarının kara ve nehir yoluyla ihracı için çabalarına desteklerini yinelediklerine yer verilen açıklamada, ikilinin Fransa ve İngiltere arasındaki ikili ilişkinin güçlendirilmesini de ele aldıkları belirtildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

England Ukrayna Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title