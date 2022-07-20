Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor" Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor" AA / Alaattin Doğru - Güncel Filistin Fransa Güncel Haberler

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