Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı... - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı...

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: '(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor"

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Filistin Fransa Güncel Haberler

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