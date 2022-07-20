Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı...
AA - Alaattin Doğru - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor"
AA / Alaattin Doğru - Güncel