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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile Dubai'deki ayaküstü sohbetlerinin görüntüsünü paylaştı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı.

Macron, X hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde konferans çerçevesinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde, devlet liderleriyle yaptığı sohbetlerin kolaj görüntülerine yer verdi.

Söz konusu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ayaküstü sohbette Fransız mevkidaşına, "Moralin yerinde mi?" diye sorarak birlikte yapabilecekleri işler olduğunu vurguluyor.

Macron ise pozitif bir enerjisi olduğunu ifade ediyor ve ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişesini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgede insani konularda birlikte hareket etmeyi teklif eden Macron'un, birlikte yapılabilecek işler konusunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

İki lider, ayaküstü sohbetlerinin ardından samimi bir şekilde vedalaşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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