Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "hafıza dosyası"na yönelik çalışmaların sürdürülmesi vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "hafıza dosyası" olarak isimlendirilen Cezayir'deki Fransız sömürgeciliği dönemi (1830-1962) dosyalarına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız sömürgeciliğine karşı yapılan "Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin" 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a tebrik mesajı gönderdi.

Macron mesajında, Tebbun'a ve Cezayir'e daha fazla refah dileyerek Cezayir Anlaşması'nın imzalanmasıyla güçlenen yakınlaşma kapsamında iki ülkenin aynı hedefleri paylaştığını ifade etti.

Fransız sömürgeciliği dönemi dosyalarına dikkati çeken Macron, Tebbun ile birlikte atadığı ortak komite bünyesinde, hafıza dosyasına ilişkin çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçen yıl, Cezayir-Fransa ortak tarihçiler komitesinin, ülkesinin Fransız sömürge döneminin (1830-1962) incelenmesi için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Bağımsızlık mücadelesi 8 yıl sürdü

Fransa'nın Cezayir'deki 132 yıllık sömürgesi, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.