Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Arnavutluk'un yeri Avrupa Birliği'ndedir'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arnavutluk'un yerinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu söyledi.

Macron ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Arnavutluk'a AB'ye entegrasyon yolunda destek vermeye devam edeceğini belirterek, 2027'de müzakerelerin tamamlanmasının başarılabilir ve gerçekçi olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci yolunun çok açık olduğunu ve Fransa'nın bu reformlarda Arnavutluk'un yanında olacağını aktaran Macron, "Arnavutluk'un yeri AB'dedir, önemli olan da budur. Burada Avrupa kıtasının yeniden birleşmesi konusundaki tam inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Macron, dün Tiran'da 6'ncısı düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine katılarak, Avrupa yolunun gerçeğe dönüşeceğine güvenini yinelemek istediğini kaydetti.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğa da değinen Macron, diyaloğun bölge için önem arz ettiğini belirtti.

"Arnavutluk'un AST 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapması özel bir ayrıcalıktır"

Arnavutluk Başbakanı Rama da Macron'un ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arnavutluk'un AST 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapması özel bir ayrıcalıktır. Cumhurbaşkanı (Macron) ve bir grup ülkeyle, bu topluluk projesini şu anda tüm kurucu ülkelerden tam bir mutabakat sağlanacak noktaya getirmiş olmamız kesinlikle bir memnuniyettir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, iki ülke arasında enerji alanında işbirliği anlaşması ve Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında Arnavutluk'un Korça bölgesinde sürdürülebilir turizme yönelik kapsamlı proje oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

Tiran'da dün düzenlenen AST zirvesine, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri katılmıştı.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monaco ve San Marino liderleri de zirvede yer almıştı.

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.