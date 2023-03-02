Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı Gabon'a ulaştı Güncel Haberler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'a geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'a geldi. Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı. Macron'nun yarın başkent Libreville'de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin "ONE Forest Summit" adlı zirveye katılması bekleniyor. Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı. Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti. Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Fransa Afrika Gabon Güncel Haberler

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