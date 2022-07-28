Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunda son durağı Gine Bissau'yu ziyaret ediyor - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunda son durağı Gine Bissau'yu ziyaret ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunda son durağı Gine Bissau'yu ziyaret ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ziyareti kapsamında Kamerun ve Benin'den sonra son durağı Gine Bissau'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ziyareti kapsamında Kamerun ve Benin'den sonra son durağı Gine Bissau'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Macron'u, dün gece başkent Bissau'daki havalimanında mevkidaşı Umaro Sissoco Embalo karşıladı.

Macron ile Embalo, 3 defa bir araya gelse de Fransız Cumhurbaşkanı, resmi olarak ilk defa ülkeyi ziyaret ediyor.

İki liderin, Gine Bissau'nun temmuz başında Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını alması dolayısıyla Sahel bölgesindeki güvenlik terör meseleleri başta olmak üzere birçok konuyu ele alması bekleniyor.

İkilinin, ülkenin Latin Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu transferi için güzergah olarak kullanılması konusunu da görüşeceği belirtiliyor.

Ziyaret, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası

Tarihinde çok sayıda darbe yaşanan ülkede, Cumhurbaşkanı Embalo'nun göreve gelmesinden sonra da darbe girişimleri oldu.

Elysee Sarayı, Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası olduğunu açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Kamerun ziyareti sırasında Mali'den artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için çıktıklarını ancak sistemlerini yeniden organize ederek Sahel'in ötesine genişleyeceklerini belirterek, Benin ziyaretinde de güvenlik, eğitim ve kültür alanına yatırım konusunda Benin'i destekleme sözü vermişti.

Macron'un Gine Bissau'dan dönüşte Fransa'nın başkenti Paris'te Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

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