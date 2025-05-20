Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 20 Milyar Euro Yeni Yatırım Duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 20 Milyar Euro Yeni Yatırım Duyurdu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8. Fransa'yı Seçin Uluslararası İş Zirvesi'nde yapay zeka, savunma, yenilenebilir enerji ve telekomünikasyon alanlarında 20 milyar euro yeni yatırımın onaylandığını açıkladı. Fransa, Avrupa'da en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülke olmaya devam ediyor.

PARİS, 20 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8. Fransa'yı Seçin Uluslararası İş Zirvesi'nde yaklaşık 20 milyar euroluk (22,49 milyar ABD doları) yeni yatırımın onaylandığını duyurdu.

Pazartesi günü Versay Sarayı'nda düzenlenen zirvede konuşan Macron, bu yatırımların yapay zeka, savunma, yenilenebilir enerji ve telekomünikasyon gibi sektörlere odaklandığını söyledi.

Macron şubat ayında düzenlenen Paris Yapay Zeka Zirvesi'nde de 20 milyar euroluk yatırım taahhüdü açıklamıştı.

Uluslararası ve Fransız iş dünyası liderlerine İngilizce hitap eden Macron, "Bu, son derece kapsamlı bir zirve oldu. Şubat ayındaki zirvenin ardından 20 milyar euroluk ek yatırım daha duyuruldu" ifadelerini kullandı.

Macron, son 8 yılda Fransa'nın yabancı yatırımcılar nezdindeki cazibesini artırmak için sermaye ve işgücü maliyetlerini düşürmeye odaklandıklarını vurguladı.

Ernst & Young Global Limited'in 2025 Uluslararası Yatırım Raporu'na göre Fransa, üst üste altıncı kez Avrupa'nın en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkesi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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