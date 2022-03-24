Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu - Haberler

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Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları: "Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık" ifadelerini kullanarak, NATO'nun, Rusya'ya karşı savaşa girmeden Ukrayna'yı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Ukrayna'ya savunma silahları sağlanması konusunda anlaştık" ifadelerini kullanarak, NATO'nun, Rusya'ya karşı savaşa girmeden Ukrayna'yı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7'nin gerektiğinde Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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