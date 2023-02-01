Fransa, Çinli Turistlerin Dönüşünü Bekliyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Bulvarı'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında Zafer Takı üzerinde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 1 Şubat (Xinhua) -- Fransa turizm sektörü, Çin'in sınır ötesi seyahat kısıtlamalarını gevşetmesini memnuniyetle karşılarken, bu adım Kovid-19 öncesindeki turist sayısına dönülmesi beklentilerini de artırdı.

Paris Ile-de-France Bölgesel Turizm Komitesi yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2019 yılında yaklaşık 90 milyon uluslararası turisti ağırladığını ve bunun da ülkeyi, ziyaret eden turist sayısı açısından dünyada bir numaralı turizm destinasyonu haline getirdiğini belirtti. Aynı yıl Paris bölgesini 50 milyondan fazla turist ziyaret ederken, Çinli turistler ikinci en büyük grubu oluşturdu. Bu çerçevede bir milyar eurodan (1,08 milyar ABD doları) fazla turizm geliri elde edildi.

Victor Hugo'nun Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki Place des Vosges'de 1832'den 1848'e kadar kiraladığı dairenin Çin Salonu'ndaki süs eşyaları, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Fransa ve Çin arasındaki hava yolu bağlantısı Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etme kararından bu yana kademeli olarak gelişiyor. Air France şu anda Shanghai'a haftada iki, Beijing'e ise bir sefer düzenliyor. Hong Kong'a 9 Ocak'tan bu yana haftada üç direkt uçuş yapılıyor ve Shanghai'a üçüncü sefer ise Şubat ayında eklenecek. Fransa'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre yolcu taşıma kapasitesinin gelecek yaza kadar güçlenmesi bekleniyor.

Fransa'daki seyahat acentesi pazarının yüzde 85'ini temsil eden 1.674 şirketi bünyesinde barındıran Les Entreprises du Voyage derneğinin başkanı Jean-Pierre Mas, "Çinli turistler çoğunlukla Çinli veya Asyalı müşteriler konusunda uzmanlaşmış operatörler tarafından karşılanıyor. Tabii ki Çinlilerin yokluğu nedeniyle üç yıl boyunca boşta kaldılar, bu çok uzun ve son derece zordu" dedi.

Mas, "Bu operatörler devletin desteğinden yararlandılar ancak bugün artık destek yok ve bu nedenle Çinlilerin dönüşüne güveniyorlar" diye konuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ni, yeniden açıldığı gün ziyaret eden insanlar, 19 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Çinli sanatseverler de Paris müzeleri tarafından heyecanla bekleniyor. Louvre Müzesi pandemiden önce Paris'teki Çinli turistler için gözde bir yerdi. Çinli turistler 2019'da müzenin toplam ziyaretçilerinin yüzde 8,2'sini oluşturdu.

Fransa'yı pandemiden önce her yıl iki milyondan fazla Çinli turist ziyaret ediyordu. Mas, "Bu yıl ülkeye bir milyon Çinli turist gelirse, bu çok iyi bir sonuç olur" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Çin Yeni Yılı geçidinde performans sergileyen katılımcılar, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)