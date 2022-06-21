Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz Fransa Ankara Büyükelçiliği’nde Türk-Fransız Kültür Derneği’nin 70. Kuruluş yıldönümü Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ev sahipliğinde kutlandı. Büyükelçi Magro, “Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği’nin 70.yıldönümünü kutluyoruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Oda Orkestrası şef Erol Erdinç yönetiminde, solist Şefika Kutluer eşliğinde konser verdi. MELİS YILDIRIM Fransa Ankara Büyükelçiliği'nde Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70. Kuruluş yıldönümü Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ev sahipliğinde kutlandı. Büyükelçi Magro, "Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.yıldönümünü kutluyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Oda Orkestrası şef Erol Erdinç yönetiminde, solist Şefika Kutluer eşliğinde konser verdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70. Kuruluş yıldönümü Büyükelçi Magro ev sahipliğinde bugün kutlandı. Ayrıca, Fransız sanatçı Jean-François Léal'in "Bitkisel Düşlem" adlı fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Büyükelçi Magro yaptığı konuşmada "Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.yıldönümünü kutluyoruz" dedi. Büyükelçi'den sonra Dernek Başkanı Gülden Danışman konuştu. Konuşmaların ardından Ankara Oda Orkestrası solist Şefika Kutluer eşliğinde ve şef Erol Erdinç yönetiminde bir konser verdi. Kemanda Gönenç Sazer, Ayşe Akçay, Püren Üstün, Çişe Korkmaz; viyolada Yeliz Arslan Cem Şentin; çelloda Pınar Turan, İpek Gürel ve kontrabasta Burak Karaağaç müziği icra etti. ANKA / Güncel Ankara Fransa Güncel Haberler

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