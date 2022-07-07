Fransa Büyükelçisi Herve Magro: Ankara Anlaşması'nın Ruhunu Yaşatmaya Devam Edeceğiz

MANSUR ÇELİK

Fransa Büyükelçisi Herve Magro, "Türkiye ve Fransa'nın ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak bir gelecek üzerine birlikte fikir üretmesini temenni ediyorum. Bizleri birleştiren çok sayıdaki bağı da güçlendirerek, geçtiğimiz ekim ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız Ankara Anlaşması'nın ruhunun yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransa Ulusal Günü dolayısıyla bugün büyükelçilikte resepsiyon verdi. Magro, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Fransa ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve TBMM'nin onayladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Magro, şunları söyledi:

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ, 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA AVRUPA TOPRAKLARI ÜZERİNDE ORTAKLAŞA İNŞA EDİLEN BARIŞI AKAMETE UĞRATTI"

"Bu sene Ulusal Bayramı'mızı buruk bir şekilde kutluyoruz. Geçtiğimiz 24 Şubat'tan bu yana ortalığı kasıp kavuran Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa toprakları üzerinde ortaklaşa inşa edilen barışı akamete uğrattı. Tek sorumlusu Rusya olan bu anlaşmazlık, tüm dünyayı etkiledi. Savaşın Avrupa'ya geri dönüşüyle tarihi bir imtihanla karşı karşıya kalan halkı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya aday statüsü vermesinden anlaşıldığı gibi, paylaştığımız değerleri ve ilkeleri savunmak için cansiperane halde savaşıyor. Bizler, kararlı bir şekilde yanlarında durmayı sürdüreceğiz.

NATO bünyesinde ilk tarihi müttefik olan Türkiye ile iki tarihi müttefik olan Türkiye ile Fransa, gelecek nesiller için ortak bir geleceği kurma amacını paylaşıyorlar. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki temaslar katlanarak arttı. Son olarak cumhurbaşkanlarımızın Madrid'de bir araya gelmeleri, bunun bir örneği oldu. Bu gelişmeler, ikili ilişkilerimizin ordularımız dahil tüm aktörlerini ilgilendiriyor. Fransız-Türk ilişkilerinin kazandığı bu derinlik, senatörlerden oluşan Fransa-Türkiye dostluk grubu heyetinin haziran ayı başında Türkiye'yi ziyaret etmesi ile parlamenter düzeye de yansıdı.

Küresel salgının yenilmesi bize, önceki hayatımıza kademeli olarak dönme olanağını sağladı. Öz verili çalışmalardan dolayı müteşekkir olduğum Ankara, İstanbul, İzmir Fransız hizmet birimleri ve fahri konsoloslarımız, büyük bir dikkatle hizmetlerin normal seyrine kavuşması için seferber olmuş durumdalar. Keza başta Fransız toplumu ve Frankofon okullarında görev alan öğretmenlerden şirket yöneticilerine kadar, ikili ilişkilerimizin canlılığına sundukları katkılardan dolayı herkesi selamlıyorum.

"ANKARA ANLAŞMASI'NIN RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çevre ve enerji alanlarında karşılaşılan en önemli küresel zorluklar ile başa çıkabilmek için Türkler ve Fransızlar olarak birlikte çalışmamıza atfettiğimiz önemin altını ayrıca çizmek isterim. Bu bağlamda, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasını ve Türk hükümeti tarafından 2053 yılı için 'sıfır emisyon' hedefinin belirlenmiş olmasını önemli bir aşama olarak görüyor ve bunları selamlıyoruz. Bu anlaşmayı yaşatmak adına Fransa'nın yanınızda durma taahhüdü açıktır.

2022 yılı ve gelecek yıl, ülkelerimiz için birer önem teşkil ediyor. Fransa, Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı'nı henüz devretti. Bu başkanlık dönemi, ülkemiz adına daha egemen, daha yeşil, daha dijital ve daha sosyal bir Avrupa için ideali ortaya koyma fırsatı oldu. 2023 yılı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı. Bu 100. yıl dönümünün, Türk demokrasisinde daha istikrarlı, heyecanlı yeni bir döneminin yolunu açmasını diliyorum. Aynı şekilde Türkiye ve Fransa'nın, ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak bir gelecek üzerine birlikte fikir üretmesini de temenni ediyorum. Bizleri birleştiren çok sayıdaki bağı da güçlendirerek, geçtiğimiz ekim ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız Ankara Anlaşması'nın ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz."

Büyükelçi Magro, konuşmasının ardından, eşi Maria Magro'nun sulu boya ile yaptğı güvercin temalı resmi Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve eşi Katerina Bodnar'a hediye etti.

ANKA / Güncel