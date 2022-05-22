Fransa, Burkina Faso'da operasyona destek verdi - Haberler

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Fransa, Burkina Faso'da operasyona destek verdi

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa, Burkina Faso'da operasyona destek verdi

Fransa'nın, Burkina Faso ordusuyla birlikte ülkenin Bourzanga bölgesinde "terörist" olduğu iddia edilen 200 kişilik gruba operasyon düzenlediği bildirildi.

Fransa'nın, Burkina Faso ordusuyla birlikte ülkenin Bourzanga bölgesinde "terörist" olduğu iddia edilen 200 kişilik gruba operasyon düzenlediği bildirildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Bam eyaletinde "terörist" olduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişinin, Bourzanga kentinde yerel ordu birliklerine saldırıda bulunduğu belirtildi.

Burkina Faso'nun talebiyle Fransa'nın bölgedeki Barkhane gücünün M-2000 uçaklarıyla operasyona katıldığı aktarılan açıklamada, "terörist" gruba büyük kayıp verdirildiği kaydedildi.

Burkina Faso askeri kaynakları, olayda 5 askerin öldüğünü, 10 askerin yaralandığını ve 35 "teröristin" etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba gücü bünyesinde görevli askerlerini 4 ila 6 ayda çekeceklerini duyurmuştu.

Mali yönetiminin ülke topraklarını bir an önce terk etmeleri yönündeki baskısı üzerine Fransa, askeri unsurlarını Mali'nin komşu ülkesi Nijer'e kaydırmıştı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Genel Kurmay, Burkina Faso, Fransa, Güncel, Haberler

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