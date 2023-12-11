Fransa Belediye Başkanı Gazze'deki anneleri suçladı

Fransa'nın Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırıları nedeniyle 18 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de, annelerin plastik bebeklerle "çocuğum öldü" numarası yaptığını öne sürdü.

France 3 kanalındaki "Dimanche en politique" programına katılan Belediye Başkanı Estrosi, Gazze'de kadınların kucaklarında plastik bebeklerle ağladığı ve uluslararası toplumu bebek ölümlerine inandırmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

Estrosi, "Ölen gerçek çocuklar da var doğal olarak çünkü savaş, her yerde sivil kayıplara yol açar." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı hakkında şikayette bulunuldu

Nice'ten Gazze'ye Derneği, katıldığı televizyon programında Filistinli anneler hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle Estrosi hakkında mahkemeye şikayette bulundu.

Derneğin Kurucusu Amira Zaiter, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Estrosi'nin kullandığı ifadeler karşısında "sinirli ve şok içinde" olduklarını belirterek, Belediye Başkanı'nın özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Zaiter, "Filistinli kadınların, plastik bebeklerle ağlıyormuş gibi yaptığını nasıl söyleriz?" ifadesini kullanarak Estori'ye tepki gösterdi.

Nice Belediye binasına İsrail bayrağı asarak Estrosi'nin "zaten kırmızı çizgiyi aştığını" belirten Zaiter, Filistinliler için sarf ettiği "karalayıcı ve ciddi" sözlerden ötürü Başkan'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı'nın ifadeleri, sosyal medya kullanıcılarınca da tepkiyle karşılandı.