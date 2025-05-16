Fransa Bayraklı Kruvaziyer Alanya'ya Geldi

Fransa Bayraklı Kruvaziyer Alanya'ya Geldi
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Fransa bayraklı 'L'austral' adlı kruvaziyer, 187 yolcusuyla Alanya'nın limanına yanaşarak tarihi yerleri ziyaret etmek üzere turistleri ağırladı.

Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 187 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metrelik kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu Fransız 187 yolcu ve 142 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.

"L'austral", akşam Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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