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Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarını şiddetle kınadı

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Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi.

Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci gruplar tarafından Filistin halkına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci grupların Filistinlilere yaptığı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Özellikle Karave Beni Hassan'da 3 Aralık'ta İsrail güçleri korumasında yapılan ve 1 Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan yerleşimci saldırılarına tepki gösterilen açıklamada, İsrail, "kabul edilemez saldırıları" önlemek için "en kısa sürede" gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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