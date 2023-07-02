Fransa Başbakanı Paris'teki Kriz Merkezine Geçti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar nedeniyle Paris'te kurulan kriz merkezine geçti. Borne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşamdan itibaren 45.000 polis ve jandarma ile binlerce itfaiyecinin düzeni sağlamak için görevlendirildiğini belirtti. Başkent Paris'te İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz merkezine geldiği görüntüleri paylaşan Borne, kriz merkezine sahadaki kolluk kuvvetlerine kendisinin ve hükümetinin desteğini göstermek için geldiğini ifade etti. Şanzelize Caddesi'nin yanı sıra bazı semtlerinde saatlerdir protestolar devam ediyor. Polis, coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken protestocular, havai fişeklerle kolluk kuvvetlerine karşılık veriyor, kurdukları barikatları ateşe vererek polisleri alandan uzak tutmaya çalışıyor. Öte yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV 126'sı Paris'te 65'i Marsilya'da olmak üzere ülke çapında 322 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Marsilya kentinde ayrıca protestocuların attığı havai fişeğin isabet ettiği 2 polis yüzünden yaralandı. Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.