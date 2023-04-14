Fransa Başbakanı'na mağaza ziyaretinde emeklilik reformu karşıtları tepki gösterdi

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, mağaza ziyareti sırasında emeklilik reformu karşıtlarınca protesto edildi.

Yerel basındaki habere göre Borne, Fransa'nın Eure-et-Loire kentinde bir mağazayı ziyaret etti.

Mağazadaki emeklilik reformu karşıtları Borne'a, emeklilik reformunu istemediklerini ve daha fazla demokrasi talep ettiklerini belirterek tepki gösterdi.

Olaya ilişkin görüntülerde Başbakan'a tepki gösteren bir kadının, Borne'un bulunduğu alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

Süreç

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.