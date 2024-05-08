Fransa Başbakanı Boyun Eğmeyen Fransa Partisini Hedef Aldı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, "antisemitizmi artırdığı" gerekçesiyle muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini hedef aldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF) tarafından başkent Paris'te düzenlenen yemekte konuşan Attal, artan antisemitizme yönelik açıklamalarda bulundu.

"Son zamanlarda sık sık utandığımı hissettim. Bazılarının mazeret ürettiğini ve trajediyi bir perspektife oturttuğunu duymaktan utandım. LFI'nin bazı seçilmiş üyelerinin direniş hareketinden (Hamas) bahsedişini dinlemekten utandım." diyen Attal, "nefreti artırmak" ve "en çirkin imalarda bulunmakla" suçladığı LFI lideri Jean-Luc Melenchon'un 7 Ekim 2023 saldırılarının kurbanları hakkında tek kelime etmediğini belirtti.

Fransa'nın Orta Doğu'daki savaşın tırmanmasını engellemeye çalıştığını savunan Attal, LFI'yı "barışın hiçbir zaman nefretle gelmediği" konusunda uyardı.

Attal, protestocuların İsrail'in var olma hakkını reddetmelerinin ateşkes çağrısı olmadığını iddia ederek "Yahudileri Gazze'deki durumdan sorumlu tuttuğumuz takdirde bu, artık bir barış çağrısı değildir." dedi.

Gazze'deki çatışmalar konusunda İsrail'i suçlayan aşırı sol siyasetçilerin antisemitizmdeki yükselişi teşvik ettiğini savunan Attal, "Bir antisemitizm dalgasıyla karşı karşıyayız. Son yıllarda olduğundan daha güçlü, daha şiddetli ve daha yerleşik olan, nadir büyüklükte bir dalga." diye konuştu.

Kendisi de Yahudi olan Attal, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede "366 antisemit olay" kaydedildiğini ve bunun "2023'ün ilk üç ayına kıyasla yüzde 300'lük bir artış" anlamına geldiğini iddia ederek "Her antisemitik saldırı, Fransız bayrağına sürülen bir lekedir. Bu nedenle bunlara asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.