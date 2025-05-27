Fransa Başbakanı Bayrou: İslam'ı Takıntı Konusu Haline Getirmek İstemiyorum
Fransa Başbakanı François Bayrou, toplumda İslam'ı bir takıntı konusu haline getirmek istemediğini belirtti. Bayrou, Müslümanlar ile diğer inanç gruplarının bir arada yaşaması gerektiğini vurguladı.
Fransa Başbakanı François Bayrou, toplumda İslam'ı "takıntı konusu" haline getirmek istemediğini söyledi.
Bayrou, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında İslamiyet'le ilgili konuştu.
Fransa'da Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler ve ateistlerin hep birlikte yaşaması gerektiğini belirten Bayrou, Fransızları birbirlerine düşüren yaklaşımlardan uzak durmak gerektiğini kaydetti.
Bayrou, "Fransız toplumunda İslam'ı takıntı konusu haline getirmek istemiyorum. Bunun moda olduğunu ve belirli çevrelerde belli bir başarı getirdiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel