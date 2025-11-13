Haberler

Fransa, Askeri Uzay Programlarına 4,2 Milyar Avro Yatırım Yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusal askeri uzay programları için 2030 yılına kadar 4,2 milyar avro ek yatırım yapacaklarını açıkladı. Uzayın barışçıl olmadığına dikkat çeken Macron, Avrupa'nın uzay rekabetinde daha özerk stratejiler izlemesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusal askeri uzay programları için 2030 yılına kadar 4,2 milyar avro ek yatırım yapacaklarını duyurdu.

Macron, dün Toulouse kentindeki Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi'ne (CNES) ait yeni binanın açılışına katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada uzayın barışçıl olmadığına ve artık çatışma bölgesi görüldüğüne dikkati çeken Macron, uzay savunma stratejilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Uzayda iletişim, gözlem ve çevresel alanların yanı sıra savunma konusunda da ilerleme katetmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğinin altını çizen Macron, uzay rekabetinde Avrupa ülkelerinin daha özerk strateji izlemesi için ulusal aktörlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, bu bağlamda Fransa'nın askeri uzay programlarına 2030 yılına kadar 4,2 milyar avro ilave yatırım yapılacağını, tamamen askeri faaliyetler dışında uzay yatırımlarına da 16 milyar avroyu aşan bütçe ayrıldığını duyurdu.

Macron, uzay rekabetinde Avrupa Birliği'ni (AB) halihazırdaki teknik uzmanlığını ve araçlarını kullanarak uzay politikalarına öncülük etmeye çağırdı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
