Fransa, Askeri Harcamalarını Artırıyor

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Cumhurbaşkanı Macron, 2027 yılına kadar yıllık savunma harcamalarını 64 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı ve askeri harcamaların ülke ekonomisi için zenginlik kaynağı olduğunu vurguladı.

PARİS, 14 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askeri harcamalar için 6,5 milyar euro (7,6 milyar ABD doları) ek kaynak tahsis ederek 2027 yılına kadar yıllık savunma harcamalarını 64 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülkenin silahlı kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada Fransa'nın askeri yönelimi ve stratejik vizyonunu ana hatlarıyla ortaya koyan Macron, pazar günü yaptığı açıklamada askeri harcamaların, "ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası, ekonomisi ve bölgeleri için bir zenginlik kaynağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini" ifade etti.

Macron, yeni bir askerlik hizmetinin oluşturulmasına yönelik planlarının da bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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