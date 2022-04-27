Fransa Anayasa Konseyi cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa Anayasa Konseyi cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını açıkladı

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa Anayasa Konseyi cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını açıkladı

Fransa Anayasa Konseyi ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı.

Fransa Anayasa Konseyi ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,55'le seçimi kazanırken, aşırı sağcı Marine Le Pen oyların yüzde 41,45'ini aldı.

Böylece Macron, ikinci kez ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Macron'un yeni görev dönemi 14 Mayıs'ta başlayacak.

Toplam 48 milyon 752 bin 339 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 28,01 oldu. Boş oyların sayısının ise 2 milyon 233 bin 904 olduğu belirtildi.

Resmi sonuçlara göre Macron, 18 milyon 768 bin 639 oy, Marine Le Pen ise 13 milyon 288 bin 686 oy aldı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Anayasa, Fransa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title