Fransa, Almanya ve Polonya, Moldova'nın Demokratik Seçimlerini Kutladı

Fransa, Almanya ve Polonya, Moldova'yı demokratik seçimler düzenlediği için kutladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'un ortak açıklamasında, "Moldova Cumhuriyeti halkını, kritik bir dönüm noktasında demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Liderler ayrıca, "Moldova toplumunu ve yetkililerini, oy satın alma ve dezenformasyon da dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş Rus müdahalelerine rağmen seçimlerin barışçıl şekilde yürütülmesinden dolayı takdir ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Açıklamada, Rusya'nın girişimlerinin, Moldova'nın demokratik kurumlarını ve Avrupa Birliği'ne (AB) giden yolunu baltalamayı amaçladığı savunularak, "Ülkeyi istikrarsızlaştırmak için tasarlanmış çeşitli manipülatif müdahalelere rağmen Moldovalı seçmenler, barış ve özgürlük dolu geleceklerinin ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha gösterdiler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üç lider, Moldova'nın demokratik gelişimini, reformlarını ve ekonomik büyümesini desteklemeye ve özellikle AB'ye giden yolda dayanıklılığını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), oyların yüzde 49,63'ünü alarak birinci oldu.

Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise yüzde 24,51 oyla seçim yarışında ikinci geldi.

Seçime 14 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday katıldı

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarıştı.

Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.